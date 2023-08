CdM - Rinnovo Osimhen, De Laurentiis fiducioso: le ultimissime sulla trattativa

Calciomercato Napoli - Va avanti incessante la trattativa tra la società partenopea e Victor Osimhen per il rinnovo contrattuale. Con uno sforzo non indifferente del presidente Aurelio De Laurentiis per legare il centravanti ancora ai colori azzurri.

Mercato Napoli, ultimissime rinnovo Osimhen

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’ingaggio sarà superiore ai 10 milioni con clausola rescissoria di circa 150 milioni valida per l’estero nell’estate del 2024 e poi pure per l’Italia a partire dal 2025. De Laurentiis è tranquillo nonostante i tempi lungi, perché la scadenza contrattuale nel 2025 non mette la società spalle al muro.