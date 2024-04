CdM - Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis può inserire una clausola come Osimhen: il possibile valore

Calciomercato SSC Napoli - L’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore di spessore internazionale, lo dimostrano anche i dati e le cifre di un possibile rinnovo con il Napoli. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Rinnovo Kvaratskhelia, le ultime

Khvicha Kvaratskhelia è secondo nei cinque principali campionati europei per tiri totali realizzati (dietro Harry Kane del Bayern Monaco), quinto per falli subiti e sesto per palloni toccati dentro l’area di rigore avversaria.