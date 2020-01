CdM - Politano-Napoli, oggi il primo allenamento: ecco perchè Gattuso l'ha voluto fortemente

Calciomercato Napoli - Non si ferma la rivoluzione voluta dalla dirigenza partenopea, che arriverà oltre i 100 milioni spesi nella sessione di gennaio di mercato. Sono molto intensi gli ultimi giorni di trattative per il Napoli, che si conferma il club più esposto economicamente in questa sessione invernale di mercato. Tra acquisti per l’immediato e impegni per giugno, il club di Aurelio De Laurentiis è proiettato a un investimento di oltre centoventi milioni.

Ieri è stato il giorno dell’ufficialità per Matteo Politano, queste le ultime del Corriere del Mezzogiorno nell'edizione odierna:

"«Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori. Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato», così Politano sui social si è presentato ai tifosi azzurri. L’ex Inter oggi sarà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, è un acquisto voluto da Rino Gattuso che insiste sull’idea di costruire su entrambe le catene laterali come avviene sugli esterni bassi. Politano è una variante tattica, col suo mancino può venire dentro al campo come fa Insigne sull’altra corsia, proporre la conclusione vincente o il passaggio-chiave negli spazi che possono aprirsi a vantaggio dell’attaccante centrale o degli inserimenti dei centrocampisti. Le caratteristiche sono diverse da Callejon, che spicca nell’attacco alla profondità senza palla e nella copertura di tutta la fascia anche in fase di non possesso. Il Napoli lavora, quindi, tra presente e futuro sulle idee di Gattuso, c’è la volontà di dare continuità alla guida tecnica. Il mercato non è ancora chiuso, il Napoli è vigile sulle opportunità".