CdM - Osimhen a Parigi senza Calenda: contatti col Napoli quotidiani, rinnovo sempre più vicino!

Calciomercato Napoli - Ore 12.40, volo di linea Air France Napoli-Parigi, a bordo c’è anche Victor Osimhen con poca voglia di concedersi a foto e autografi. Il contesto è il «liberi tutti» per due giorni, Garcia ha concesso un po’ di riposo alla squadra per ricaricare le batterie dopo le fatiche di Dimaro con tanto lavoro a secco e ripresentarsi venerdì a Castel di Sangro per l’ultima parte della preparazione.

Parigi è la meta preferita di Osimhen, ci va spesso, è il luogo ideale per la famiglia e gli amici ma in periodo di calciomercato, con il rinnovo ancora da mettere a posto, fa sicuramente rumore Victor per due giorni sotto la Torre Eiffel. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Osimhen è partito da solo senza l’agente Roberto Calenda, un indizio chiaro che fa pensare soltanto a un paio di giorni di relax. Infatti i contatti tra Calenda e il Napoli sono quotidiani e il rinnovo sembra più vicino. Il mercato, però, è sempre sullo sfondo, il viaggio di Osimhen arriva nella settimana in cui è prevista a Parigi una delegazione dell’Al Hilal per tentare l’assalto a Mbappè, che vorrebbe andare a parametro zero al Real Madrid nell’estate del 2024. Il terremoto Mbappè può determinare l’effetto domino degli attaccanti. Il Psg si è mosso su Hojlund dell’Atalanta, gli ha proposto anche un ingaggio superiore a quello offerto dal Manchester United che rimane, però, in vantaggio. C’è fermento intorno a Osimhen, il Napoli segue la sua strategia: non si smuove dalla richiesta di circa 200 milioni di euro e porta avanti i contatti con l’agente Roberto Calenda alla ricerca dell’accordo sul prolungamento dell’intesa fino al 2027".