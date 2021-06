Calciomercato Napoli - È probabile che i movimenti possano slittare, durante il ritiro di Dimaro Spalletti valuterà l’organico a disposizione, compreso i rientranti dai prestiti. Non ci sono proposte congrue per Koulibaly e Fabian Ruiz che non giocherà la prossima Olimpiade, il Napoli si è opposto, avrebbe perso il centrocampista spagnolo, considerando anche le vacanze, per le prime gare di campionato.