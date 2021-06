CdM - Napoli, vicino l'acquisto di Thorsby! Distanza minima di 1,5 mln, la Samp chiede il 2002 Cioffi per ridurre la differenza economica

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora per l'acquisto di Thorsby della Sampdoria. Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, c'è la distanza minima tra Napoli e Sampdoria di 1,5 milione di euro. Il Napoli valuta Thorsby 6,5 milioni di euro ed è pronto ad acquistarlo, il presidente Ferrero chiede 8 milioni.

Thorsby

Calciomercato Napoli, Thorsby nel mirino: distanza minima

Napoli e Sampdoria ragionano su come ridurre la differenza economica per l'acquisto di Thorsby, la Sampdoria ha chiesto l’esterno offensivo classe ‘2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare.

Inoltre, sulla fascia sinistra Emerson Palmieri è la priorità di Spalletti, piace anche Pedraza del Villarreal, il piano B low-cost porta a Mandava del Lille.