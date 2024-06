CdM - Napoli, rivoluzione in difesa: decisione a sorpresa su Juan Jesus!

Calciomercato Napoli, via alla rivoluzione in difesa! Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle strategie del Napoli per rinforzare il reparto arretrato, preannunciando l'arrivo in azzurro dle difensore Rafa Marin.

Acquisti a parte, però, anche in difesa il Napoli deve vendere. Scrive a tal proposito il Corriere del Mezzogiorno: