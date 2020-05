CdM - Mertens intrigato dal progetto di Gattuso, oggi incontro col Napoli: offerti 12 mln in due anni

Calciomercato Napoli - Dries Mertens e l'azzurro adesso sono un po' più vicini. "Difficile rinunciare a Napoli, e non è soltanto una questione di soldi. Perchè Dries Mertens in fondo si sente napoletano, si è sempre dato da fare per la città. Ha aiutato e continua a farlo i «deboli», scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

E ieri nel pomeriggio, a casa sua sul terrazzo di Palazzo donn'Anna, Mertens ha ospitato Umberto, il ragazzino di 13 anni pestato dal branco sabato scorso nel parco sotto casa ai Colli Aminei.

Ma torniamo al futuro, perché Dries Mertens piace al Chelsea e non solo in Europa, insiste l'Inter. L'edizione odierna del quotidiano scrive:

A parametro zero (a giugno il suo contratto scade) può andar via in qualsiasi momento, ma il richiamo di una città che in questi giorni lo implora di restare, l’opera di mediazione che sta facendo Rino Gattuso e la nuova apertura del club sono come gocce insistenti che lo inducono alla riflessione. E, allora, si è riaccesa la fiamma azzurra di Dries. Il Napoli gli ha (ri)proposto un biennale più bonus di 12 milioni complessivi (l’Inter gli offre anche una opzione sul terzo anno). Mertens ascolta, è intrigato dalla nuova sfida in maglia azzurra e probabilmente convinto dal progetto tecnico che Rino Gattuso gli sta prospettando. Se sono rose fioriranno, ma in breve tempo. Oggi probabilmente un nuovo confronto con il club al termine del quale una decisione definitiva andrà presa. Mertens si è dato pochi giorni di tempo e si augura di riuscire a trovare una intesa con il Napoli. Lusingato dall’Inter e soprattutto dal Chelsea, sarebbe però disposto a far prevalere le ragioni del cuore e anche quelle di uno spogliatoio che gli riconosce lo scettro di leader. Il matrimonio dunque potrebbe anche ricominciare, e sarebbe un colpo di scena, ma la cautela in questi casi è d’obbligo. Sicuramente si registrano segnali significativi di riapertura della trattativa e rispetto anche all’incontro del primo marzo scorso le parti sono decisamente più vicine.