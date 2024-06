CdM - Mario Hermoso, accordo vicino col Napoli: le cifre del triennale, c'è un solo ostacolo!

Calciomercato SSC Napoli - Mario Hermoso è un obiettivo concreto di Manna-Conte, che potrebbero mettere a segno un grosso colpo per uno svincolato di lusso, in uscita dall'Atletico Madrid, per rinforzare la difesa.

Mario Hermoso-Napoli: le cifre

L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla di accordo vicino fra Napoli e Mario Hermoso:

"Si parte dalla difesa, dove si lavora su due obiettivi: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, che non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid. Riguardo ad Hermoso sull’ingaggio le parti sono abbastanza vicine: il Napoli ha offerto un triennale più opzione per un altro anno a 3,5 milioni a stagione, l’ostacolo è nelle commissioni ad agenti e intermediari".