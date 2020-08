Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul parco attaccanti del Napoli. Tanti giocatori in esubero e valutazioni che la dirigenza dovrà fare, come nel caso di Hirving Lozano. In merito al messicano proprio il quotidiano riferisce di una comunicazione avvenutoa all'agente del calciatore. Dal quotidiano si legge:

A Raiola è stato comunicato che Lozano fa parte del progetto salvo offerte particolarmente interessanti.