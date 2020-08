CdM - L'Everton si fionda su Maksimovic, Ancelotti vuole chiudere. Hysaj e Malcuit tra Torino e Sampdoria

Calciomercato Napoli - La difesa del Napoli è il reparto dove ci possono essere più sorprese. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è in atto una rivoluzione. Hysaj ha il contratto in scadenza fra circa dieci mesi, piace al Torino, Malcuit potrebbe ritrovare continuità alla Sampdoria, la vicenda Maksimovic è il fulmine a ciel sereno post Barcellona. La panchina al Camp Nou ha generato malumore, mettendo in discussione un rinnovo giunto quasi all’epilogo con un quadriennale a 2 milioni a stagione già pronto. L’Everton, avendo incrociato il no del Lille per Gabriel Magalhaes, si è fatto avanti per Maksimovic, il Napoli per il difensore serbo e Allan chiede una cinquantina di milioni.