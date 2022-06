Cdm - Koulibaly non accetta il rinnovo al ribasso, il Napoli monitora il possibile sostituto

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul rinnovo di Koulibaly.

Per il Napoli è un sacrificio economico sborsare 13 milioni lordi di stipendio e rinunciare a possibili introiti, ma sostituire Koulibaly sotto il profilo tecnico è missione complicata, come dimostrano le parole di Spalletti, che si dichiarò pronto ad incatenarsi per trattenerlo. Il suo agente Fali Ramadani è stato a Roma ma non ha incontrato De Laurentiis perché non ci sono novità, né riguardo ad offerte concrete né a scelte diverse riguardo al rinnovo di contratto. Il Napoli ha offerto 4 milioni di base fissa, con i bonus si giunge a quota 4,5, Koulibaly al momento non è propenso a decurtarsi l’ingaggio di 6 milioni di euro più bonus. Il Napoli monitora i talenti che anche in futuro potrebbero coprire il vuoto tecnico lasciato da Koulibaly, piace tanto Min Jae Kim del Fenerbahce