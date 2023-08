CdM - Il Napoli proverà in tutti i modi a trovare un affare last minute, tre nomi sul taccuino

Calciomercato Napoli - Una campagna acquisti, quella del Napoli, tutta incentrata sui rinnovi e che è stata scandita nell’ultima settimana dall’affare Gabri Veiga. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Dopo il mancato acquisto di Gabri Veiga, il Napoli proverà in tutti i modi a trovare un affare last minute. I nomi sul taccuino sono quelli di Lo Celso del Tottenham, Sofyan Amrabat della Fiorentina e Lazar Samardzic dell’Udinese. Il Napoli, però, potrebbe decidere anche di restare così com’è e non pensare ad altri innesti”