CdM - Il Napoli chiede 25 milioni per Petagna, poi l'assalto a Broja del Chelsea

Calciomercato Napoli, le trattative dell'estate entrano nel vivo. L'obiettivo del Napoli in vista della prossima stagione è quello di abbassare il monte ingaggi e anche l'età media della squadra, con l'intenzione di seguire il buon esempio del Milan campione d'Italia con una rosa molto più giovane della media. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola fa il punto sulle trattative in entrata e in uscita, evidenziando la situazione legata ad Andrea Petagna.

Calciomercato Napoli: Petagna costa 25 milioni

Terzo attaccante in rosa, Petagna quest'anno è riuscito a ritagliarsi un po' di spazio nelle gerarchie di Spalletti e con la partenza di Mertens potrebbe trovarne dell'altro. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la richiesta del Napoli per cedere Petagna è di 25 milioni di euro: una cifra alla quale difficilmente riuscirà a venderlo.

Broja al Napoli se parte Petagna

"Se dovesse partire - scrive il CdM - il Napoli proverà a compiere l’assalto per Broja, attaccante di proprietà del Chelsea in prestito al Southampton. L’eventuale partenza di Lukaku potrebbe, però, spingere Tuchel a tenere in rosa il giovane attaccante albanese classe 2001".