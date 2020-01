CdM - Il Napoli blinda Luperto: respinte quattro offerte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul futuro di Luperto: "Il Napoli ha detto no alle richieste di Bologna, Genoa, Fiorentina e Sampdoria per Luperto che, però, sarà nuovamente escluso dalla formazione titolare da Gattuso, pronto a confermare Di Lorenzo al centro della difesa con Hysaj a destra. Sarà un pomeriggio molto emozionante per Noemi Staiano, la bimba ferita in una sparatoria il 3 maggio scorso a Napoli che entrerà in campo mano nella mano con Immobile".