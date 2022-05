Cdm - Il leader silenzioso, Juan Jesus e l'umiltà del riscatto

E' arrivato il rinnovo del contratto in casa Napoli per il difensore brasiliano Juan Jesus. I meriti e le qualità del calciatore sono state messe in evidenza dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Rinnovo Juan Jesus

La democrazia dei leader, non soltanto una figura carismatica che guida lo spogliatoio ma più persone autorevoli che aiutino l’allenatore ad affrontare tutte le difficoltà della stagione. È il modello Spalletti che nell’ultima conferenza stampa prima della gara contro lo Spezia ha chiesto alla società di non toccarli. Tra i riferimenti del gruppo c’è anche Juan Jesus che è arrivato al Napoli lo scorso agosto e si è affermato come un leader silenzioso. Ha avuto l’umiltà di lavorare per riscattarsi dopo le controversie vissute alla Roma. Il centrale brasiliano ha colto l’opportunità, ribadito al mondo intero che è sempre stato un giocatore pronto, tirando anche la stoccata anche al suo passato: «Non ero infortunato, circolavano notizie non vere».

