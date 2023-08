CDM - Gabri Veiga, il Celta Vigo ha fretta di chiudere con il Napoli, spunta la cifra

Notizie Calcio Napoli – Gabri Veiga al Napoli è una trattativa avviata e le parti sono ansiose di chiudere al più presto, specialmente il Celta Vigo.

Il Corriere del Mezzogiorno riporta che il club spagnolo sarebbe disposto ad accettare anche 35 milioni di euro per il controcampista, facendo uno sconto di 5 sulla clausola risolutiva:

"Il Napoli l’ha scelto per arricchire la qualità del centrocampo, la trattativa procede spedita anche se servirà ancora un po’ di tempo per arrivare alle firme e agli annunci, il Celta Vigo ha fretta, è disposto ad incassare anche circa 35 milioni di euro, cioè qualcosa in meno rispetto alla clausola rescissoria, vuole fare mercato con la cessione di Veiga per sostituirlo e poi portare a casa altri innesti necessari".