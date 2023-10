CdM - Futuro Osimhen, De Laurentiis ha rifiutato l'Arabia ma ha messo in conto il rischio: addio in estate

Calciomercato SSC Napoli - Ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Oltre che del suo infortunio che rilancia la storica battaglia di De Laurentiis contro il calendario internazionale e i danni per il club:

"Dovrebbe essere lasciata la scelta al club di poter mandare o meno in nazionale un giocatore convocato, la possibilità di dire no se si tratta di un’amichevole per esempio. Se io ho pagato un giocatore 50 milioni e mi torna infortunato, dovrebbero risarcire il club del costo per giorno di tutto il periodo in cui starà fuori".