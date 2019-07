Secondo ritiro per Gianluca Gaetano, posizione insolita per il giovane talento azzurro. Più che sufficiente il suo comportamente a Dimaro, tale da aver la fiducia di Carlo Ancelotti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Gaetano ha giocato al fianco di Zielinski formando una mediana di notevole spessore sotto il profilo tecnico. Per il talento classe ‘2000 è una posizione completamente nuova e le quotazioni per la sua permanenza sono in costante crescita.