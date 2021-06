CdM - Cessione Fabian Ruiz, il Napoli aspetta la proposta concreta da quattro club

Calciomercato Napoli- Il Napoli divide il mercato in piano A e un piano B. Koulibaly e Fabian Ruiz sono le pedine in bilico del Napoli, per motivi diversi sono considerati i giocatori con cui far cassa e ricostruire la freschezza della squadra con nuovi profili da ricercare sul mercato. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, non siamo più nell’estate del 2018 quando il Manchester United offrì 104 milioni di euro per Koulibaly. Il Paris Saint Germain nel corso degli anni non è mai andato oltre i sondaggi, un anno fa ci ha provato il Manchester City ma soltanto attraverso gli intermediari, non ci sono contatti diretti con il Napoli dai tempi della beffa Jorginho, che andò al Chelsea con Sarri.

Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023, la trattativa per il rinnovo è ferma, non c’è l’intenzione al momento di tornare a parlarne, s’attende che gli interessamenti di Psg, Atletico, Real Madrid e Barcellona si trasformino in proposte concrete. La verità è che il mercato povero ai tempi della pandemia procede a rilento, soltanto gli sceicchi stanno finanziando operazioni come l’assalto ad Hakimi. Di concreto finora ci sono stati solo alcuni grandi colpi a parametro zero, soprattutto a Parigi e Barcellona.