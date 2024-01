CdM attacca - Paradosso Napoli: ADL annuncia un grande mercato e ha liquidità, ma i rinforzi saltano e non arrivano

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno critica apertamente il mercato di gennaio messo a punto finora dal club di De Laurentiis, con queste parole:

"Il 29 dicembre, dopo il pareggio contro il Monza, De Laurentiis in conferenza stampa chiese scusa ai tifosi ed individuò nel mercato la via maestra per mettere a posto una situazione complicata. A distanza di poco meno di due settimane, il Napoli ha acquistato soltanto Mazzocchi con un investimento di 3 milioni di euro sfruttando la forte volontà del calciatore ex Salernitana nel realizzare il sogno di una vita: da Barra al Maradona.

Non c’è traccia di altri rinforzi e a fine dicembre è andato via anche Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro. Nel calcio italiano, che fa i conti con debiti e indici di liquidità, il Napoli è un’anomalia perché ha i conti a posto, un bilancio florido, con utili di circa 80 milioni di euro. Nonostante queste risorse, il caposcouting Micheli e il direttore sportivo Meluso fanno fatica a dare a Mazzarri i rinforzi di cui ha bisogno.

Dragusin è andato al Tottenham, su Samardzic, grande obiettivo a cui sta lavorando De Laurentiis da qualche settimana, non ci sono gli accordi su ingaggi, commissioni e diritti d’immagine e si è inserita la Juventus. Il difensore veloce per Mazzarri è una priorità, Dragusin è andato al Tottenham e il Napoli non ha ancora affondato il colpo per un altro profilo, su Nehuen Perez dell’Udinese si è ancora in fase di valutazione".