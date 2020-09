Calciomercato Napoli - Cessione vicina per Faouzi Ghoulam. Lo assicura l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Premier calling per un altro pezzo di storia azzurra, si tratta di Ghoulam che nelle prossime settimane dovrebbe trasferirsi al Wolverhampton. Le partenze di Malcuit e Ghoulam aprirebbero le porte ad un rinforzo sugli esterni bassi, se dovesse andare via anche Hysaj il Napoli potrebbe muoversi per Emerson Palmieri se non dovesse andare all’Inter.