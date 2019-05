CdM - Acuna vuole la Serie A, contatti tra gli agenti e il Napoli! Lo Sporting lo valuta 60 milioni. L'agente di Atal apre al trasferimento

Calciomercato Napoli - Oltre Almendra, il Napoli segue un altro argentino, si tratta di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona che su Twitter qualche mese fa in una sessione di domande e risposte rivelò i suoi desideri: «Il campionato portoghese è competitivo ma mi piacciono molto la serie A e la Liga». Ci sono stati contatti tra gli agenti e il Napoli che non sembra molto convinto, Acuna ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, un prezzo spropositato considerando anche che si tratta di un ragazzo classe ’91. Sulla fascia destra Atal del Nizza è una delle idee più concrete, l’agente Jean Marc Bellefont a Calcionapoli24 Tv ha aperto all’ipotesi del trasferimento al Napoli: «Atal è pronto per giocare la Champions, ci sono offerte da tanti club, Napoli è una bella città, ha una grande squadra con un ottimo allenatore».