Cavani-Benfica, Rui Costa categorico: "Non lo aspettiamo: trattativa chiusa, cerchiamo altre soluzioni"

Ultimissime notizie calcio mercato - Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Goal" sulla trattativa che avrebbe potuto portare Cavani a Lisbona. Ecco quanto da lui affermato:

“Non aspettiamo Cavani. Tutti sanno che il Benfica era interessato e gli ha fatto una proposta, ma abbiamo chiuso la nostra parte nella trattativa. Non possiamo fare di più rispetto a quello che abbiamo già fatto. Non riapriremo la trattativa. Da parte nostra la trattativa è chiusa. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per raggiungere il giocatore, ma non è stato possibile e ora cerchiamo altre soluzioni”.