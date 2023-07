Calciomercato Napoli - Potrebbe prendere quota lo scambio Castrovilli-Demme come riporta Il Mattino oggi in edicola, perché ci sono più parti tentate.

Mercato Napoli, ultime scambio Castrovilli-Demme

Lo stesso giocatore della Viola per esempio, come si legge sul quotidiano, sarebbe davvero molto tentato dall’avventura in azzurro anche se atteso da un ruolo di seconda linea. L’operazione si potrebbe fare perché è stata la Fiorentina a chiedere di Demme e lo ha fatto anche per Gaetano