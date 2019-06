Castagne: "Il Napoli mi ha cercato, ma la priorità è l'Atalanta. Sto trattando il rinnovo. In futuro voglio la Premier League"

Calciomercato Napoli - "La mia priorità è restare a Bergamo: lavoriamo per il rinnovo" Timothy Castagne ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni estratti delle dichiarazioni dell'obiettivo di mercato del Napoli di De Laurentiis.

Il Napoli bussa ancora?

«Penso lo abbia fatto alla porta del mio agente, non so molto altro».

A quanto risulta, le proposte sono anche inglesi.

«La Serie A è un torneo molto competitivo, mi piace, ma un giorno vorrei misurarmi con la Premier. E sulle offerte, sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta».

Cosa rappresenta il rinnovo di Gasperini?

«Fondamentale che sia rimasto, il progetto va forte. L’anno scorso, soprattutto in attacco, non c’era ampia scelta. Se fosse mancato uno tra Gomez, Ilicic e Zapata sarebbe stato un problema. L’intenzione è mantenere questa ossatura, aggiungendo 3-4 calciatori di alto livello. Dopo un 2018-2019 straordinario, è importante che la società stia andando in questa direzione».