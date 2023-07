Caso Mbappè, la deadline del PSG coinvolge Osimhen: è un affare da 350mln, tutti i dettagli

Che fine fa Kylian Mbappé? E quanto verrà coinvolto Victor Osimhen? Attorno a lui continuano a divampare le fiamme, a Parigi sono avvelenati come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Mbappé ha detto di non voler rinnovare il contratto col Psg in scadenza tra un anno e l’idea di perderlo a zero sta facendo impazzire Al Khelaifi e i suoi compatrioti in Qatar. Se calcoliamo i 72 milioni lordi dello stipendio e il bonus fedeltà da 80, siamo a 152 milioni. Questo è ciò che Mbappé si appresta a intascare per il 22-23. A questa somma va aggiunta la richiesta del Psg per il cartellino, al momento fissata in 200 milioni. Al Khelaifi ha detto che aspetterà Mbappé fino a fine mese: il 31 luglio è la data di scadenza del diritto di opzione, unilaterale, che il giocatore si è fatto dare dal Psg un anno fa"