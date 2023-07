Calciomercato Napoli - “Lozano è un caso”, lo conferma anche l’edizione de La Repubblica oggi in edicola. Se da una parte infatti Piotr Zielinski ci ha ripensato e va dritto verso un rinnovo col Napoli, si complica particolarmente la situazione del messicano.

Mercato Napoli, Lozano rischia

Così il giocatore rischia - in mancanza di un accordo - di rimanere ai margini della rosa. He due opzioni per risolvere: ridursi a sua volta lo stipendio e rinnovare, oppure portare al club un’offerta consistente e salutare definitivamente.