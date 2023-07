Caso Lozano, Repubblica: possibile svolta vicina, in arrivo un'offerta per il messicano

Calciomercato Napoli - Possibile svolta vicina per risolvere il caso Lozano: lo assicura La Repubblica oggi in edicola.

Mercato Napoli, offerta in arrivo per Lozano

Del resto trascorrere un anno in panchina o tribuna sarebbe controproducente sia per il giocatore che la stessa società, così l’entourage di Lozano sta parlando da tempo con i Los Angeles Fc – squadra seconda nella Western Conference della Mls – che nelle prossime ore potrebbero presentare un’offerta al Napoli per sbloccare il caso. Il Chucky troverebbe negli Stati Uniti il connazionale Carlos Vela che sta facendo da sponsor dell’operazione.