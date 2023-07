Caso Lozano, agenti infastiditi dai toni di De Laurentiis! Chiedono di liberarlo a meno di 10mln

Calciomercato Napoli - I rinnovi sono la priorità in casa Napoli, come scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Ma tiene banco il caso legato all’attaccante messicano Hirving Lozano.

Caso Lozano, le ultime

“Dopo Di Lorenzo e Mario Rui e in attesa di Zielinski, sono pronti ad andare alla carica i manager di Meret e di Lozano. Per motivi differenti: quelli del messicano sono infastiditi dai toni di De Laurentiis e chiedono di liberarlo a meno di 10 milioni. C'è il Los Angeles”

Il Napoli ha pareggiato 1-1 (0-0) la seconda amichevole stagionale giocata allo Stadio Comunale di Dimaro Folgarida contro la Spal che guidata da Mimmo Di Carlo punta a risalire in serie B. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 62’ con Puletto che azzecca una punizione da lontano. Vi è poi la reazione dei Campioni d’Italia (con la formazione tipo schierata da Garcia nel secondo tempo) capace di creare molte palle gol ma senza riuscire a concretizzare. Il pareggio è arrivato al 73’ con Anguissa su velo di Osimhen quest’anno visto in campo anche nel ruolo di assistman. Poco dopo il capocannoniere della scorsa stagione tenta la grande giocata in acrobazia area con una sforbiciata finita poco sopra la traversa. Cade male e rimane sul terreno. Fortunatamente niente di grave. Si è giocato con la pioggia e l’impianto di illuminazione accesso sin dai primi minuti di gioco.

NAPOLI (4-3-3): Gollini (dal 46’ Meret); Zanoli (dal 46’ Di Lorenzo), Ostigard (dal 46’ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46’ Obaretin), Mario Rui (dal 35’ Olivera); Folorunsho (dal 46’ Anguissa), Demme (dal 46’ Lobotka, dall’88’ Coli Saco), Elmas (dal 46’ Zielinski); Politano (dal 46’ Raspadori), Simeone (dal 46’ Osimhen), Zedadka (dal 46’ Kvaratskhelia). A disp.: Contini, Zerbin. All. Garcia

SPAL (4-3-3): Alfonso (dal 46’ Galeotti, dal 76’ Meneghetti); Dickmann, Peda (dal 60’ Breit), Arena (dal 60’ Dumbravanu), Tripaldelli (dal 60’ Saiani); Parravicini (dal 60’ Boccia), Murgia Celia (dal 46’ Maistro); Orfei (dal 60’ Puletto, Antenucci (dal 60’ Rabbi), D’Orazio (dal 60’ Rao). A disp.: La Mantia. All. Di Carlo

Arbitro: Paride Tremolada

Assistenti: Mauro Galetto e Davide Moro

Marcatori: dal 62’ Puletto (Sp), dal 73’ Anguissa (Na).