Caso Koulibaly, CdM: proposte concrete al Napoli non sono arrivate, non è facile arrivino 50mln! Liverpool e Manchester scelgono altro

Calciomercato Napoli - Prima di pensare ai rinforzi, c’è l’esigenza di guardare prima in casa propria. E sul mercato la linea del Napoli è questa, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

"L’obiettivo è tagliare il monte ingaggi del 30 per cento, il Napoli al lordo tocca quota 140 milioni. Koulibaly è il più pagato dell’organico ma all’alba dei trent’anni non è facile che arrivino offerte da 50 milioni di euro o addirittura superiori. Il Liverpool ha preso Konatè, lo United sembra preferirgli il più giovane Pau Torres, proposte concrete al Napoli non sono arrivate"