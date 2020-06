Caso contratti in Serie A, Gazzetta: Callejon non sarebbe tenuto a legarsi al Napoli sino a fine agosto, chi paga Petagna tra azzurri e SPAL?

Calciomercato Napoli - L’accordo-ponte è pronto da giorni, ma nessuno si sente ancora tranquillo. Il nodo dei contratti da prolungare sino al 31 agosto riguarda tutte le categorie e in ballo non c’è solo la regolarità dei campionati, ma anche esigenze economiche intrecciate. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Entrando nello specifico dei casi più emblematici Ibrahimovic, Bonaventura, Callejon o Palacio non sono tenuti a legarsi ai loro attuali club anche dal 1 luglio sino a fine agosto. Ma è solo un’ipotesi-limite, considerato che l’accordo prevede, per chi è in scadenza, due mensilità in più alle condizioni del contratto in essere.

Non è meno delicata la questione dei prestiti: il Napoli si è assicurato Petagna. Ma chi lo paga? L’accordo comporta una sorta di spartizione. Per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio"