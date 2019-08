Calciomercato Napoli - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di un'eventuale trattativa di mercato con il Napoli per Tonelli.

"Non credo, non dobbiamo pensare soltanto al difensore centrale, ma anche ad una punta. Dobbiamo fare attenzione, il calciomercato è lungo e per me dovrebbe anche terminare prima. Dobbiamo fare le giuste valutazioni. Possiamo fare bene, poi De Zerbi è un grande allenatore".