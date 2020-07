Caputo, l'agente: "Napoli? Le parole di De Laurentiis fanno solo piacere. Anche quest'anno sta dimostrando di essere un bomber di livello"

Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le parole di De Laurentiis per Ciccio fanno piacere. Non so se può esserci un interessamento del Napoli, lui sta benissimo a Sassuolo dove ha trovato un ambiente splendido ed un allenatore che farà una grande carriera com De Zerbi. Caputo lo scorso anno è stato il secondo marcatore italiano, stessa cosa quest'anno. Stiamo parlando di calciatori arrivati in serie A troppo tardi"