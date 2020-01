Caputo, l'agente a CN24: "Napoli? A tutti farebbe piacere giocare in grandi club ma è solo un'ipotesi, resta fantacalcio"

Ultimissime notizie mercato Napoli - Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non credo che Caputo possa andar via a gennaio, sta molto bene a Sassuolo e sta facendo un percorso importante. Ritengo che non ci siano le condizioni per andar via anche se resta un calciatore che comunque può piacere ad alcune squadre. Al momento sono ipotesi che fanno piacere ma che hanno a che fare con il fantacalcio e non con il mercato. A tutti fa piacere giocare in grandi club, io poi sono napoletano e quindi mi fanno piacere questi accostamenti".