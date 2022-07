Caputi: "Meret? N on sappiamo se è un portiere da grande squadra”

Massimo Caputi, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal':

"Petagna e Simeone sono giocatori molto diversi, senza togliere nulla al primo l’argentino è molto più interessante e utilizzabile per il gioco del Napoli di Spalletti. Sarebbe un innesto buono e intelligente. Meret? Tecnicamente è un ottimo portiere e vista l’età, è di prospettiva. Non sappiamo però se ha la stoffa per essere un portiere di una grande squadra per la personalità e la capacità di guidare la difesa. Ha degli alibi, perché è stato stoppato dagli infortuni, ma rispetto a Ospina non può garantire quella capacità di giocare con i piedi. Ho sentito in tanti parlare bene di Meret, ha bisogno di tranquillità e continuità.