Caprile torna in azzurro, Kiss Kiss Napoli: sarà il titolare! Scelto il suo vice, non è Meret

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non so se Gasperini sarà l’allenatore, o se sarà Antonio Conte oppure Stefano Pioli e Vincenzo Italiano: posso dire che il Napoli ha fatto una scelta sul ruolo del portiere, ovvero riportare al Napoli Elia Caprile dall’Empoli. E con Gasperini sarebbe il titolare, con Lukasz Skorupski a fargli da vice e che giocherebbe eventualmente in Conference League, in caso di qualificazione”