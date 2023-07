Caprile-Napoli, l'affare può chiudersi già lunedì! Ma non resterà in azzurro

Calciomercato Napoli - Oltre ad Alessio Cragno, come racconta la Gazzetta dello Sport, movimenteranno in queste ore il mercato altri numeri uno. Da Elia Caprile a Simone Scuffet, passando per Andrea Consigli.

"A Empoli hanno scelto Caprile per il dopo Vicario. Nato nel 2001, il Bari gli ha affidato la porta in B e per una manciata di minuti non si è ritrovato promosso in A. Il Napoli lo acquisterà dal Bari per poi girarlo in prestito all’Empoli. Dovrebbe essere questa la via. Così la casa madre resterebbe proprietaria e nel frattempo gli garantirebbe una stagione per conoscere e vivere la Serie A da vicino in Toscana. L’affare potrebbe chiudersi lunedì, con la firma dei contratti e le conseguenti visite mediche"