Calciomercato - Caprile-Napoli, parti vicinissime. Lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Calciomercato Napoli, visite mediche per Caprile

Secondo quanto si apprende, è ormai in chiusura l’affare che porterà il portiere del Bari in maglia azzurra per poi essere girato subito in prestito all’Empoli, dove prenderà il posto di Vicario partito in direzione Tottenham. Praticamente definita la questione contrattuale col giocatore pronto anche a svolgere le visite mediche col club partenopei nei prossimi giorni.