Quando Caprile disse: "Sogno di giocare col Napoli per il mio papà, gli devo tutto"

Notizie Calcio Napoli - Elia Caprile è un nuovo giocatore del Napoli. L'annuncio è arrivato proprio dal club azzurro che ne ha annunciato l'acquisto e la cessione di un anno in prestito all'Empoli.

Elia Caprile

Caprile ed il sogno Napoli

Un sogno che si avvera per il classe 2001 non solo per essere approdato al club campione d'Italia ma anche per aver fatto felice il padre originario di Napoli. L'ex Bari aveva infatti rivelato al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio la sua volontà di vestire la maglia azzurra: