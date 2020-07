A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Canovi, procuratore

“Il Lille è bottega cara perché ha un buono scouting, l’allenatore sai far crescere i giocatori e quindi chi va via, lo fa dietro una somma elevata. Osimhen al Napoli sarebbe un’operazione importantissima in un momento di crisi come questo e sarebbe un segnale importantissimo. Le squadre di Gattuso giocano molto bene per cui ben vengano giocatori tecnicamente validi”.