Campana-Napoli, novità sul cartellino: solo il 50% è del Barcelona, sorpresa sull'altra metà [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Leonardo Campana, attaccante del Barcelona FC, è il nome che da qualche giorno sta orbitando intorno al calciomercato della S.S.C Napoli.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24 da fonti vicine al club ecuadoriano, non sarebbe arrivata alcuna offerta ufficiale per il giocatore, nè alcun sondaggio da parte di club europei.

Campana con la maglia del Barcelona FC

Napoli-Leonardo Campana, novità sul cartellino: è diviso a metà

Chiunque volesse mettere sotto contratto Campana, dovrà pagare una cifra intorno ai 5 mln di euro di cui il 50% andrà al Barcelona e il 50% alla famiglia del calciatore che ha mantenuto la proprietà della metà del cartellino del figlio.

Campana, capocannoniere dell'ultimo Sudamericano U20, piace comunque tantissimo sia in Italia che in Spagna, ma il Barcelona FC aspetterà fino al 2 di settembre per valutare l'eventuale arrivo di offerte per il calciatore.