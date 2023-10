Cammaroto svela: "Una rivale del Napoli ha fatto saltare l'arrivo di Conte!"

Di seguito un estratto dall'editoriale per NapoliMagazine di Emanuele Cammaroto sulla trattativa Conte-Napoli:

"Per quello che mi risulta e che mi conferma anche l'intermediario di un calciatore del Napoli, sarebbero accadute cose importanti in queste ultimissime ore. Conte è passato da un "godiamoci la serata" di martedi sera, che tradotto in italiano era una conferma della trattativa con il Napoli, ad a una chiusura netta del mercoledì pomeriggio. Aspettiamo l'evoluzione della vicenda, la prudenza è d'obbligo.

Conte ha allontanato la panchina azzurra perché - questo mi viene riferito -, al di là della legittima motivazione "ufficiale" del godersi la famiglia, aspetta un altro club che lo avrebbe già pre-allertato per giugno. Una rivale si è messa in azione per scongiurare lo scenario di un possibile accordo triennale tra Conte e il Napoli. Occorre aggiungere altro? Non credo".