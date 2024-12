Cammaroto svela: "Manna può fare tre colpi a gennaio! C'è già una cifra che incasserà il Napoli"

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, editorialista di calciomercato per NapoliMagazine ha parlato del mercato del Napoli. In un passaggio, parla del mercato di gennaio:

"Adesso la notte dell'Olimpico apre scenari significativi non soltanto perché si andrà a tutto gas sulla Serie A ma anche perché l'eliminazione in Coppa ha certificato la necessità di fare mercato già a gennaio. La strategia del mister azzurro l'avevamo anticipata in tempi non sospetti: Lazio, Udinese, Genoa e Venezia diventano quattro finali con l'obiettivo di prendere tutto il massimo possibile in termini di punti. Chiudere l'anno in vetta o comunque in piena lotta scudetto è l'orizzonte tracciato, perché a quel punto si riaprirà il mercato e arriveranno rinforzi importanti già nella sessione invernali. Il Napoli B è distante qualche anno luce dal Napoli A, lo sapevamo e il ko contro la Lazio ha tolto dubbi residui se mai ce ne fossero. L'idea è quella di fare a gennaio tre operazioni importanti. La possibilità c'è anche perché il Napoli ha il tesoretto Osimhen che arriverà di certo, forse subito se il Psg lancerà un assalto immediato al nigeriano o al più tardi se ne riparlerà a giugno. Ora o tra 6 mesi il Napoli incasserà quei 75 milioni che non sono arrivati la scorsa estate, e poi a fine stagione il Napoli si ritroverà in Champions League, con altri 40 milioni che entreranno nelle casse del club. Si potrebbe maliziosamente ipotizzare anche l'eventualità, non remota, di un addio a fine campionato di Kvara, che porterebbe un'altra somma pesante da reinvestire. E allora si punta su tre operazioni importanti, puntando sulle idee e le opportunità, che a volte fanno la differenza prima di tutto il resto. Priorità alla difesa".