Cammaroto svela: "Juan Jesus resta nel mirino dell'Arabia Saudita! Il Napoli valuta il piano B"

Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine:

"Garcia ha confermato Zerbin e così anche Zanoli. La società azzurra ha detto no allo Sporting Lisbona e non vuole privarsene anche perché Faraoni ha atteso tanto tempo e ora il Verona avrebbe difficoltà a sostituirlo.

Infine la difesa. Juan Jesus resta nel mirino degli arabi, che insistono. Il Napoli vorrebbe tenerlo. Spunta un piano B se dovesse maturare questo sorprendente addio. In questo caso il Napoli tornerebbe subito sul mercato e potrebbe arrivare un nome di esperienza, sempre dall'estero. Adesso bisognerà capire di che pasta e' fatto Natan, ma senza giudizi affrettati come quelli già sentiti su Cajuste, crocefisso per un rigore che nemmeno c'era".