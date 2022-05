Cammaroto: "Spalletti gradirebbe avere Bernardeschi nel suo Napoli"

Calciomercato Napoli - Spalletti gradirebbe Bernardeschi al Napoli. Lo scrive Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine che spiega come il calciatore lascerà a parametro zero la Juventus.

"A sorpresa, ma non troppo, Spalletti, tra i nomi che gradirebbe avere a Napoli, ha inserito Federico Bernardeschi che non rinnoverà con la Juventus. Lo voleva già all'Inter e ha chiesto a Giuntoli di fare un tentativo. Sarebbe una soluzione per la fascia destra, dove Politano non convince e andrà via Ounas. Arriverebbe a parametro zero ma l'ingaggio e' alto e ad oggi non e' alla portata"