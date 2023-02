Cammaroto: "Non sarei così certo che Osimhen vada via, vi spiego il motivo"

Esperto di Calciomercato, Emanuele Cammaroto sul portale NapoliMagazine riferisce alcune piste di mercato che potrebbero verificarsi nell'immediato. In particolare si sofferma sulle voci che circolano su Osimhen:

Capitolo Kvara-Osimhen: si stanno dicendo tante cose, il georgiano rimarrà al 99% a Napoli e non sono così certo che se ne andrà Osimhen. Potrebbe restare ancora per un'altra stagione ed è vero che ADL ha alzato l'asticella del suo prezzo, portandola da 120 ad almeno 20 milioni in più. Il Manchester United lo cerca ma è difficile si spinga sino a quel punto, il Chelsea è il vero acquirente che farà di tutto per il bomber nigeriano. Se porterà una maxi-cifra verrà fatta una riflessione: la dirigenza partenopea ha già dimostrato che si possono fare cose importanti anche passando dalle cessioni. Ora i tifosi lo sanno e non hanno più paura. Gli avversari invece sono destinati ad avere paura di questo Napoli ancora per un bel pò. Scusateci per le distanze polari di questo campionato, perdonateci se forse non sarà uno scudetto "occasionale"...