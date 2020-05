Cammaroto: "Milik è in uscita ma se la Juve vorrà, dovrà pagare cash e senza contropartite"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto fa il punto sul calciomercato del Napoli per Napoli Magazine:

Milik

"Mertens si aggiungerà ai confermati Insigne, Politano e Petagna, che avrà un ruolo importante e per la centesima volta ripetiamo non verrà dato via per uno scambio con Belotti che non è nei piani di Adl e Giuntoli e meno che mai di Gattuso. A questo punto Milik è in uscita ma se la Juve o altri lo vorranno dovranno pagare cash e senza contropartite. Un dettaglio non secondario: con la permanenza di Mertens e la presenza di Petagna come boa centrale alternativa, non arriverebbe più un attaccante centrale da area ma uno in grado di giocare sull'esterno e che abbia caratteristiche di essere un jolly in attacco".