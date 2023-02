Cammaroto: "Mi arrivano spifferi sul gradimento del Real Madrid per Spalletti"

Esperto di Calciomercato, Emanuele Cammaroto sul portale NapoliMagazine riferisce alcune piste di mercato che potrebbero verificarsi nell'immediato. In particolare si sofferma sulle voci che circolano su Spalletti:

ADL intende blindare i suoi campioni ma anche Spalletti, straordinario direttore d'orchestra di questo Napoli. Mi risulta per certo che a Spalletti stiano pensando alcuni top club europei e per esattezza si registrano segnali su due fronti: il Psg ci pensa se dovesse saltare Galtier, che potrebbe essere messo da parte se dovesse anche lui fallire l'obiettivo Champions League. Ma soprattutto - ed è questa la notizia che possiamo dare - mi arrivano spifferi sul gradimento di Florentino Perez per Spalletti.