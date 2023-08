Cammaroto: "Lindstrom attende il Napoli, deadline fissata dall'Eintracht. Lozano può finire fuori rosa!"

Calciomercato Napoli - Vi proponiamo un passaggio dell'editoriale di Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine:

"C'è soprattutto da risolvere il caso Lozano che può finire fuori rosa. La novità di queste ore è che mi risulta che il Napoli abbia proposto un rinnovo per un anno in stile Milik per poi vendere il messicano con un leggero sconto sul prezzo. Si partiva da una richiesta di 25 mln, si è scesi poi a 15 e adesso anche 12-13 mln potrebbero bastare per l'addio. Il Napoli vorrebbe cederlo anche con un prestito intanto ma non può farlo senza rinnovo. Al momento Lozano dice no ma i tempi stringono. Conviene a Lozano tirare ancora la corda? Lindstrom è pronto ma l'Eintracht non aspetterà all'infinito e i tedeschi hanno fatto sapere che non attenderanno oltre l'inizio della settimana entrante. La pista Zeghrova non è tramontata".